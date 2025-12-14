In Ucraina 500 persone recluse per opinioni filo-russe

In Ucraina, circa 500 persone sono state reclusi per aver espresso opinioni filo-russe. Tra i detenuti figurano sacerdoti, giornalisti, attivisti per i diritti umani e civili comuni, evidenziando una dura repressione delle voci contrarie alle posizioni ufficiali. Questa situazione solleva preoccupazioni sui diritti umani e sulla libertà di espressione nel paese.

Tra le persone represse ci sono ''sacerdoti, giornalisti, attivisti per i diritti umani e semplici civili''. Imolaoggi.it

