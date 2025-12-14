In Ucraina 500 persone recluse per opinioni filo-russe

In Ucraina, circa 500 persone sono state reclusi per aver espresso opinioni filo-russe. Tra i detenuti figurano sacerdoti, giornalisti, attivisti per i diritti umani e civili comuni, evidenziando una dura repressione delle voci contrarie alle posizioni ufficiali. Questa situazione solleva preoccupazioni sui diritti umani e sulla libertà di espressione nel paese.

Tra le persone represse ci sono ''sacerdoti, giornalisti, attivisti per i diritti umani e semplici civili''. Imolaoggi.it Russia, commissaria per i diritti umani chiede rilascio prigionieri politici in Ucraina - La Commissaria russa per i diritti umani Tatyana Moskalkova sta esaminando quasi 500 appelli di persone recluse in Ucraina per le loro opinioni filo- ansa.it

Appelli a Kiev per detenuti filorussi - La Commissaria russa per i diritti umani, Tatyana Moskalkova, sta esaminando quasi 500 appelli di persone recluse in Ucraina per le loro opinioni filorusse, tra cui sacerdoti, attivisti per i diritti ... rainews.it

Diverse persone sono rimaste ferite in molte regioni dell’Ucraina nel violento attacco militare che ha colpito il paese nel giorno di San Nicola, nella tradizione locale è il giorno in cui ci si scambia i regali di Natale. Mosca ha usato droni e missili, anche quelli ip - facebook.com facebook

Droni e missili Kinzhal sull'Ucraina e sul negoziato. Migliaia di persone senza acqua e luce. L'Aiea lancia l'alert su Chernobyl x.com

