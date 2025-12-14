In memoria di Maila Baldacci | La tua presenza è ancora viva

In occasione del quinto anniversario della scomparsa di Maila Baldacci, i figli Sergio e Linda Pitto condividono un commovente ricordo della madre, celebrandone la presenza ancora viva nei loro cuori e nelle loro vite. Un tributo che testimonia l'amore e l'affetto duraturi verso una donna amata e ricordata con affetto.

Riceviamo a pubblichiamo integralmente il ricordo dei figli Sergio e Linda Pitto in memoria della madre, Maila Baldacci, scomparsa improvvisamente cinque anni fa.La tua anima luminosa vive oltre la vita terrena e splenderà sempre.Sei sempre nei nostri cuori.Coloro che si amano e che abbiamo.