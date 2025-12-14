In Libia si cerca il dialogo mentre Tripoli affronta le milizie

In Libia, il Governo di unità nazionale si impegna a consolidare il proprio ruolo attraverso iniziative politiche, culturali e di sicurezza, cercando di affermarsi come interlocutore legittimo di fronte alle sfide rappresentate dal blocco di Bengasi e dalle milizie di Khalifa Haftar. La situazione rimane complessa, con tensioni e tentativi di dialogo che caratterizzano il percorso verso la stabilità.

Il Governo di unità nazionale libico (Gun) sta usando ogni arma in suo possesso, dal dialogo politico alla proiezione culturale fino alla forza securitaria, per presentarsi alla Comunità internazionale come il polo legittimo e capace della Libia, in contrapposizione al blocco di Bengasi legato a Khalifa Haftar che seppur lentamente avanza di giorno in giorno. La cerimonia tenutasi il 3 dicembre a Zawiya, alla quale hanno partecipato il ministro dell'Interno dell'esecutivo di Bengasi, Essam Abu Zreibah, e il ministro dei Trasporti, Abdulhakim Al-Ghazwi, per l'inaugurazione del progetto dell'aeroporto commerciale locale, meritava una risposta.

