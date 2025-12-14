In fiamme un camion carico di fuochi d' artificio

Un incidente si è verificato a Castel Volturno, dove un camion carico di fuochi d'artificio è esploso. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto in via Occidentale, presso una masseria dismessa, dopo che il furgone ha preso fuoco. La situazione ha richiesto un pronto intervento per gestire le conseguenze dell'esplosione e garantire la sicurezza dell'area.

Un camion carico di fuochi d'artificio esplode a Castel Volturno. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Occidentale presso una masseria dismessa per un furgone in fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate le indagini del caso. E' risultato che il mezzo era stato rubato a Torre Annunziata carico di materiale pirotecnico per un valore di 20mila euro.

Un camion carico di fuochi d'artificio è stato dato alle fiamme nelle campagne di Castel Volturno in prossimità di una masseria dismessa in via Occidentale.

