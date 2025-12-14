In due sparano sulla folla alla festa ebraica di Hanukkah panico a Bondi Beach | uccisi i due killer a Sydney Almeno 10 morti e 13 feriti – I video

Durante le celebrazioni di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, si è verificata una sparatoria che ha causato almeno 10 morti e 13 feriti. Due assalitori hanno aperto il fuoco sulla folla, suscitando panico e caos nella periferia orientale della città, dove sono poi stati uccisi dalla polizia.

Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria avvenuta a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney, durante le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah. Almeno 13 le persone rimaste ferite e ricoverate in condizioni gravi. Due persone sono state fermate, come confermato dalle forze dell’ordine locali. Una delle due sarebbe stata uccisa nello scontro a fuoco con la polizia, mentre l’altra è ricoverata in ospedale. La sparatoria è avvenuta alle 18.40 circa, quando in Italia erano le 8.40. Nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Open.online

