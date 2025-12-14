In corso a Berlino il vertice tra Zelensky Witkoff e Kushner
A Berlino si tiene un importante vertice diplomatico tra il presidente ucraino Zelensky e i rappresentanti statunitensi Witkoff e Kushner, nel tentativo di trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. L'incontro sottolinea gli sforzi internazionali per promuovere la pace e cercare un accordo duraturo nella regione.
Proseguono gli sforzi diplomatici per tentare di porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky a Berlino oggi incontrerà i rappresentanti Usa, il negoziatore Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner. Sul tavolo ci sono i dettagli sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per gli ucraini. Poi c'è il tema della ripresa (ricostruzione) e lo sviluppo dopo la guerra. Seguiranno anche incontri con i partner europei, tenendo conto che, alla base della pace, deve esservi uno stabile accordo politico per porre fine alla guerra. Intanto si apprende che nel piano di pace rivisto Kiev non rinuncia a Donbass e Nato. Ilgiornale.it
NATO–Germania: Merz e Rutte sul negoziato per l’Ucraina : “Nessuna pace imposta”