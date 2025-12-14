In centinaia per l’ultimo saluto a Guerrina e Quirin vittime della frana di Brazzano

Sabato 13 dicembre 2025, il Duomo di Cormons ha accolto centinaia di persone per l'ultimo saluto a Guerrina Skocaj e Quirin Kuhnert, vittime della frana che ha colpito Brazzano nel novembre precedente. Un momento di commozione collettiva per ricordare le due persone coinvolte in questa tragedia.

Duomo di Cormons gremito, nella giornata di sabato 13 dicembre 2025, per l'ultimo saluto a Guerrina Skocaj, 83 anni, e Quirin Kuhnert, 32, le due vittime della frana che all'alba del 17 novembre ha colpito la frazione di Brazzano, nel comune di Cormons. Kuhnert aveva raggiunto l'abitazione.