Un'operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un uomo accusato di gestire un servizio di consegne a domicilio di droga nella provincia di Como. Invece di pizza, il soggetto consegnava cocaina, sfruttando la rete di consegne per il traffico di sostanze stupefacenti.

Consegne a domicilio in mezza provincia di Como, ma invece che la pizza, consegnava droga. Gli agenti della Mobile hanno arrestato il delivery della cocaina. È un cittadino marocchino di 29 anni che si chiama Nadil Hamdaoui. Lo hanno fermato dopo averlo tenuto d’occhio per tutto il giorno e dopo aver verificato diverse segnalazioni sul suo conto. Per l’intera giornata ha girato tra Erbese, Canturino e Olgiatese al volante di un’auto nuova a noleggio. Ha consegnato soprattutto cocaina, direttamente a casa dei suoi clienti, uno dopo l’altro. Gli agenti lo hanno preso in consegna proprio quando il marocchino con la sua auto è transitato nella provincia comasca e pedinato per quasi tutto il pomeriggio, raccogliendo informazioni, dettagli e soprattutto riscontri, che hanno permesso loro di fargli fare l’ultima consegna di droga della giornata, per poi bloccarlo, spiegano dalla questura di Como. Ilgiorno.it

In cella il delivery della droga. Invece delle pizze portava coca - Consegne a domicilio in mezza provincia di Como, ma invece che la pizza, consegnava droga. ilgiorno.it