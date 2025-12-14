In Cattedrale la riscoperta dell’Ave Maria di Carmelo Triolo
Mercoledì 17, nella Basilica Cattedrale di Messina, si terrà la presentazione dell’Ave Maria composta nel 1925 dal musicista locale Carmelo Triolo. L’evento si svolgerà alle ore 19, al termine della celebrazione eucaristica, offrendo l’occasione di riscoprire un patrimonio musicale di grande rilievo e testimonianza della tradizione religiosa e culturale della città.
