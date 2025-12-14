Un tentativo di attentato islamista è stato sventato ai mercatini di Natale in Germania, generando tensione e allerta. Le autorità hanno intensificato le misure di sicurezza, aumentando i costi e portando alcune amministrazioni a rinunciare ai tradizionali eventi natalizi. La situazione evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza durante le festività.

È tensione massima ai mercatini di Natale in Germania, iniziati poco meno di un meno di un mese fa e contrassegnati da un vertiginoso aumento delle dotazioni di sicurezza, su richiesta delle autorità, che ha fatto lievitare i costi e costringere alcune amministrazioni a rinunciarvi. L'aria che si respira non è più quella spensierata di un tempo, e con tutte le ragioni, come dimostra l'ultima o perazione antiterroristica condotta in Bassa Sassonia nelle ultime ore, che ha portato all'arresto di 5 persone, come confermato dalla procura di Monaco di Baviera. L' attentato era previsto presso il mercatino di Natale di Dingolfing, un piccolo comune tedesco di circa 21mila abitanti, e secondo le autorità la matrice dietro l'attacco sventato è di natura islamista. Ilgiornale.it

"In auto sulla folla ai mercatini di Natale". Sventato attentato islamista - In manette un siriano, un egiziano e tre marocchini: stavano pianificando di compiere l'attentato ai mercatini di Natale di Dingolfing ... ilgiornale.it