In auto sulla folla ai mercatini di Natale | sventato attentato in Germania cinque arresti

In Germania, cinque uomini sono stati arrestati mentre progettavano un attentato di matrice islamista al mercatino di Natale di Dingolfing, una cittadina della Bassa Baviera. L'operazione di polizia ha impedito che il piano terroristico si concretizzasse, garantendo la sicurezza della comunità locale durante le festività natalizie.

Cinque uomini sono stati arrestati in Germania perché pianificavano un attentato di matrice islamista al mercatino di Natale di Dingolfing, una cittadina di circa 21mila abitanti della Bassa Baviera, in Germania. A renderlo noto è la Procura di Monaco. Secondo l’agenzia di stampa Dpa l’attentato doveva essere realizzato con un’automobile. Per quattro di loro è stato disposto il fermo, mentre è ancora da chiarire la posizione del quinto, che sarebbe comunque in custodia cautelare. Il quotidiano tedesco Bild riferisce che le autorità della Germania sarebbero state allertate da servizi segreti di un altro paese. Ilfattoquotidiano.it

