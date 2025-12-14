Impresa Robinson nel Super G di StMoritz terza Sofia Goggia

Sofia Goggia conquista il suo secondo podio in due giorni a Sankt Moritz, nel Super G femminile della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara è stata caratterizzata dall'impresa di Alice Robinson, che ha dominato la competizione e si è aggiudicata la vittoria, confermando il suo talento nel circuito internazionale.

ST. MORITZ (SVIZZERA) - Secondo podio in due giorni per Sofia Goggia a Sankt Moritz, in Svizzera, nel giorno dell'impresa di Alice Robinson nel primo Super G femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. Il tempo di 1'14"84 regala alla gigantista neozelandese il primo podio della sua ca. Ilgiornaleditalia.it Impresa Robinson nel Super G di St.Moritz, terza Sofia Goggia - Secondo podio in due giorni per Sofia Goggia a Sankt Moritz, in Svizzera, nel giorno dell'impresa di Alice Robinson nel ... italpress.com

DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ/ Alice Robinson ha vinto, Sofia Goggia è ancora terza! (14 dicembre 2025) - G Sankt Moritz : vittoria di Alice Robinson davanti a Romane Miradoli e la nostra Sofia Goggia, che precede Lindsey Vonn. ilsussidiario.net

