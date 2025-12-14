Immobili e terreni esentasse | ecco il cospicuo patrimonio dei Testimoni di Geova a Firenze

Una panoramica sulle proprietà immobiliari e terreni appartenenti ai Testimoni di Geova a Firenze, con un approfondimento dedicato al loro patrimonio. Questo articolo, primo di una serie, esplora le proprietà e le risorse del movimento nella città, offrendo uno sguardo dettagliato sull'universo dei Testimoni di Geova locali.

Secondo approfondimento di FirenzeToday dedicato all'universo dei Testimoni di Geova fiorentini. Oggi focus sulle proprietà del movimento, qui la prima puntata.Nella città di Firenze i “ministri che insegnano la Bibbia”, stando all’ultimo censimento, superano i 1.500. Sono uno ogni 235 abitanti. Firenzetoday.it

