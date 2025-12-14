Ilary Blasi sposa Bastian Muller | svelata data e location da sogno dopo il divorzio da Totti

Dopo il divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi ha annunciato il suo matrimonio con Bastian Muller. La coppia ha scelto una location da sogno e ha svelato la data del grande giorno, segnando un nuovo capitolo della sua vita. Un evento atteso che rappresenta un importante passo avanti per la conduttrice romana.

© Cinemaserietv.it - Ilary Blasi sposa Bastian Muller: svelata data e location da sogno dopo il divorzio da Totti Dalla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, annunciata nel 2022 è seguita una battaglia legale e mediatica che va avanti ancora adesso. A breve però, potrebbero voltare pagina – almeno dal punto di vista sentimentale – perché le udienze decisive per il divorzio sono state fissate per il 21 marzo 2026. Dopo questa data, Ilary sposerà Bastian Muller il 6 giugno 2026 a Ischia. La notizia, anticipata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, non è stata ufficializzata pubblicamente, proprio perché la causa di divorzio non è ancora conclusa. Del resto, la stessa conduttrice aveva lasciato intendere le sue intenzioni in un’intervista rilasciata qualche mese fa al settimanale Chi: “Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Cinemaserietv.it ILARY BLASI SPOSA BASTIAN MULLER! ECCO QUANDO SARANNO LE NOZZE! Ilary Blasi sposa Bastian: ecco la data delle nozze e dove ci sarà il matrimonio - Lo rivela il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. corrieredellosport.it

Ilary Blasi presto sposa, svelata la data e il luogo delle nozze con Bastian Muller - In attesa del divorzio da Totti, Ilary Blasi è pronta a convolare a nozze con Bastian Muller: svelata la data delle nozze e la location ... libero.it

