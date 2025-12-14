IL VOLO | il trio italiano più famoso al mondo a Villa Manin 

Il Volo, il celebre trio italiano, annuncia nuove date del loro World Tour 2026-2027, in Italia e in Europa. Dopo aver condiviso le tappe della quarta edizione di “Tutti per Uno” e aver raggiunto un grande successo nel tour europeo, il trio conferma il suo ruolo di protagonisti della scena musicale internazionale.

Dopo aver svelato le date della quarta edizione del progetto “Tutti per Uno” e nel pieno del successo del tour europeo, Il Volo, il trio italiano più amato al mondo, annuncia oggi nuove imperdibili date italiane ed europee del WORLD TOUR 2026-2027. E arrivano grandi notizie anche per i fan del Friuli Venezia Giulia e del Nordest, perché Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, hanno incluso anche un’unica data in esclusiva regionale nello splendido scenario di Villa Manin di Codroipo. L’appuntamento nella storica residenza con la musica e l’eleganza de Il Volo è quindi in programma il prossimo venerdì 31 luglio, alle 21. Udine20.it

