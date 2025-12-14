Il vincitore nei minuti di recupero estende il vantaggio dei Gunners al vertice della Premier League

L'Arsenal ha conquistato una vittoria al cardiopalma contro i Wolves, estendendo il proprio vantaggio in vetta alla Premier League 2025-2024. Nel match giocato all'Emirates, i Gunners hanno conquistato i tre punti grazie a un gol nei minuti di recupero, portandosi a +5 sulla seconda in classifica.

2025-12-14 00:03:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal ha esteso il proprio vantaggio in cima alla classifica della Premier League a cinque punti con una drammatica vittoria per 2-1 sui Wolves in difficoltà all’Emirates sabato. I Gunners non avevano mai perso contro una squadra che aveva iniziato la partita in fondo alla massima serie; un record che è stato preservato nel modo più pulsante grazie all’autogol di Yerson Mosquera al 94° minuto. La squadra di Mikel Arteta ha dominato il possesso palla ma ha faticato a sconfiggere gli avversari disciplinati in difesa. Justcalcio.com

