Il Viale non si tocca | una doppia petizione

Un fronte compatto si oppone alle proposte di restyling del Viale della Vittoria a Jesi. Con una doppia petizione e la nascita del Comitato

Restyling del viale della Vittoria, doppia petizione contro le ipotesi illustrate dalla giunta Fiordelmondo e nasce ufficialmente anche il Comitato "Viale della Vittoria di Jesi" che dice no alla riduzione della carreggiata, allo spostamento dei parcheggi in orizzontale, no alla creazione di corsie ciclabili e isole pedonali di attraversamento. Ma dice anche sì al rifacimento di marciapiedi, ad una nuova illuminazione e all’introduzione della zona 30 chilometri orari "controllata con sistemi di rilevamento della velocità". "La nostra – spiegano dal Comitato – è un’iniziativa civica spontanea che riunisce un centinaio tra residenti, commercianti, professionisti e cittadini con un obiettivo chiaro: difendere e migliorare una delle arterie più importanti della città, contribuendo in modo concreto e responsabile al dibattito sul suo futuro". Ilrestodelcarlino.it

