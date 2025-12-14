Il Tolentino all’attacco per risalire la china il Matelica accusa tante assenze

Il Tolentino cerca una vittoria per risalire la classifica, mentre il Matelica, reduce da numerose assenze, punta a migliorare il proprio piazzamento. Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, ha dichiarato la volontà di uscire dai playout e chiudere positivamente il girone d’andata. La sfida si disputerà alle 15 al

"Vogliamo vincere e uscire dai playout per chiudere al meglio un girone d'andata complesso". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, in vista del penultimo impegno prima della sosta, si gioca alle 15 al "Della Vittoria" contro il Matelica. Il Tolentino vuole dar seguito alla bella prestazione di Montefano e ritrovare il successo che manca da qualche settimana. "Ci aspetta una battaglia, il Matelica – dice il tecnico – verrà a Tolentino per fare risultato e per giocarsela con tutte le forze. Abbiamo una grande voglia di rivalsa e sono convinto che faremo una grande partita, spinti dal supporto e dall'entusiasmo del pubblico".

