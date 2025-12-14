Il tipografo un’altra era Ricordi

Il mestiere del tipografo, un tempo fondamentale nella produzione di materiali stampati, sta scomparendo. Franco Presicci ricorda come questa figura, un tempo centrale nelle botteghe di stampa, fosse identificata da strumenti come i caratteri a piombo e la Pedalina, simboli di un’epoca ormai passata.

Di Franco Presicci: “Il tipografo non esiste più. Il tipografo come lo ricordiamo, come lo immaginiamo ancora oggi, era un signore abitualmente circondato da cassetti stracolmi di caratteri a piombo alle prese con la fedele Pedalina, la macchina più diffusa nelle piccole botteghe di una volta con cui si realizzavano biglietti da visita, volantini, manifesti pubblicitari e commerciali.”. Così è scritto nelle prime pagine di un libro elegante, interessante, profondo di Claudio Castellacci & Patrizia Sanvitale, edito in veste raffinato dal Saggiatore., con prefazione di Franco Cologni, fautore e pilota della Fondazione Arte e Mestieri d’arte. Noinotizie.it Il tipografo, un’altra era Ricordi - Il tipografo come lo ricordiamo, come lo immaginiamo ancora oggi, era un signore abitualmente circondato da cassetti stracolmi di caratteri a piombo alle prese con la fed ... noinotizie.it

