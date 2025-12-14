L'articolo esplora come il teatro possa diventare uno strumento educativo per sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente. Attraverso le emozioni suscitate dalle esperienze teatrali, gli studenti del classico ’Rossi’ di Alfredo Marchetti imparano a connettersi con temi di sostenibilità, sviluppando consapevolezza e responsabilità verso il nostro pianeta.

di Alfredo Marchetti L’emozione è fondamentale per legare un luogo, una persona, una pratica, alla mente. E l’emozione nell’esibirsi in un teatro, raccontando una buona pratica, il rispetto per l’ambiente, è perfetta per ’agganciare’ un comportamento virtuoso a noi stessi, così da superare spazio e tempo. C’è anche un po’ di questo nel ’cuore’ del progetto che il professore di Greco e Latino Gennaro Di Leo del liceo Rossi di Massa sta infondendo ai suoi ragazzi. "Una compagnia teatrale che ormai è divenuta una comunità a tutti gli effetti" racconta orgoglioso. Il teatro come educazione civica, di ellenica memoria, vibrazioni positive intrise di comportamenti virtuosi: il 28 febbraio andrà in scena al teatro Guglielmi la piece teatrale ’Indifferenziati’, uno spettacolo che getta una luce sull’importanza di rispettare l’ambiente. Lanazione.it

Il teatro che insegna. Rispetto per l’ambiente nelle emozioni dei ragazzi del classico ’Rossi’ - Di Leo: "Siamo una comunità: loro saranno i primi a essere ’educati’". lanazione.it