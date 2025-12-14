il super gruppo together for palestine ha pubblicato il singolo lullaby volto a raccogliere fondi per la popolazione di gaza

Il super gruppo Together For Palestine ha lanciato il singolo

Together For Palestine il super gruppo nato quando lo scorso settembre è stato realizzato l’omonimo evento benefico volto alla raccolta fondi per la popolazione di Gaza, ha pubblicato il singolo Lullaby. Brian Eno, Celeste, Dan Smith ( Bastille), e Leigh-Anne sono alcuni degli artisti che hanno dato voce al brano, una rivisitazione di una tradizionale ninna nanna palestinese Yamma Mweel El Hawa, una canzone palestinese di amore e resilienza e si traduce in Mamma, canta al vento. La nuova interpretazione è arrangiata e ricomposta da Kieran Brunt founder del gruppo Shards e dal musicista palestinese Nai Barghouti, mentre il testo in inglese è stato realizzato da Peter Gabriel. Metropolitanmagazine.it

