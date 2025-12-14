Durante la notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto un totale di 235 droni ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa russo e riportato dall’agenzia Tass. Questo episodio evidenzia le tensioni in corso nella regione e l’intensificarsi delle operazioni militari tra i due paesi.

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 235 droni ucraini durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa, citato dall’agenzia Tass. "Un totale di 235 droni volanti ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio durante la notte», si legge nella dichiarazione. Dalle 23 (le 21 italiane) di ieri alle 7 (le 5 italiane) di oggi,. Feedpress.me

Il sistema di difesa russo ha intercettato e distrutto 235 droni ucraini nella notte - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 235 droni ucraini durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa, citato dall’agenzia Tass. msn.com