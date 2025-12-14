Il sindaco Mastella e lo striscione al Rummo | Insulti e  offese contaminano scuola e sport

Il sindaco Mastella commenta lo striscione apparso al liceo Rummo, evidenziando come insulti e offese abbiano contaminato il contesto scolastico e sportivo. L'episodio solleva preoccupazioni sulla linea sottile tra rivalità goliardica e comportamenti inappropriati, sottolineando l'importanza di mantenere rispetto e correttezza in ambienti educativi e sportivi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il confine tra la rivalità goliardica e l’insulto di pessimo gusto è stato superato nel caso dello striscione apparso al liceo Rummo. La canzonatura è un conto e diverte, l’offesa è un’altra perché contamina tutto. Esprimo dunque una condanna netta per questo episodio”, lo scrive il sindaco Clemente Mastella a proposito della vicenda dello striscione apparso davanti al liceo Scientifico in occasione del memorial Severino. “Mi amareggia ulteriormente la circostanza: la memoria della prof Rita Severino, che è stata esempio di mite sagacia formativa, merita ben altro che scritte sguaiate e maleducate. Anteprima24.it

