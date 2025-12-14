Il Sinalp protesta contro il caro voli e le tariffe ferroviarie | Schifani applichi lo Statuto
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i cittadini siciliani affrontano nuovamente il caro voli e le alte tariffe ferroviarie. La denuncia arriva dal Sinalp Sicilia, che chiede all’amministrazione di applicare lo Statuto e di intervenire per tutelare i lavoratori e i cittadini da queste pratiche penalizzanti.
Con l’arrivo delle festività natalizie, il fenomeno del caro voli e delle elevate tariffe ferroviarie torna puntualmente a colpire i cittadini siciliani, rappresentando ormai una costante e non più un’eccezione, da sempre denunciata dalla confederazione sindacale autonoma Sinalp Sicilia con il. Palermotoday.it
Palermo. Caro bollette. 249.000 lavoratori a rischio occupazione
Video Palermo. Caro bollette. 249.000 lavoratori a rischio occupazione