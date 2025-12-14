Il selfie di Meloni sul palco di Atreju con il pubblico | Ben accompagnata – Il video

Il video mostra Giorgia Meloni sul palco di Atreju, circondata dai sostenitori, mentre si riprende in un selfie condiviso sui social. L'immagine cattura un momento di interazione diretta con il pubblico, evidenziando il suo ruolo di leader vicina alla base. L'evento si è svolto a Roma il 14 dicembre 2025, rafforzando il suo legame con gli elettori e la scena politica nazionale.

"Ben accompagnata", così Meloni postando sui social il video-selfie dal palco di Atreju con il pubblico e i sostenitori.

Ho ascoltato il comizio finale di Giorgia Meloni ad Atreju, persino le polemiche sul Kebab e sulla Repubblica delle Banane. Ha ballato, ha gridato, ha fatto selfie. Si è solo dimenticata del fatto che con lei è cresciuta la pressione fiscale, il debito pubblico, la fug - facebook.com facebook