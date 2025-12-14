Il Sassuolo inguaia un Milan sotto tono | nonostante la doppietta di Bartesaghi finisce 2-2

Il match tra Sassuolo e Milan si conclude con un pareggio 2-2, nonostante la doppietta di Bartesaghi. I rossoneri di Max Allegri continuano a mostrare difficoltà contro squadre di livello inferiore, perdendo punti importanti nella corsa allo scudetto. Una prestazione altalenante e qualche segnale di criticità emergono in questa sfida.

Ancora una volta il Milan di Max Allegri conferma la sua allergia per le provinciali e perde punti pesanti per la lotta per lo scudetto. I rossoneri sono fermati al Meazza dal coraggioso Sassuolo di Grosso che prima passa in vantaggio con Koné, poi reagisce alla doppietta di Bartesaghi trovando il pari nel finale di partita con Laurienté. A far masticare amaro i tifosi del Diavolo sono le due reti annullate ai rossoneri nel secondo tempo, una delle quali piuttosto dubbiosa ma il Milan rischia più volte la beffa in un finale di partita al cardiopalma. Laurienté si divora un paio di occasioni clamorose negli ultimi minuti mentre il Milan è incapace di trovare la zampata vincente. Ilgiornale.it

