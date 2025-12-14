Il Sassuolo ferma il Milan a San Siro | Bartesaghi show risponde Laurientie

Nel match dell’anticipo di pranzo tra Milan e Sassuolo, le emozioni non sono mancate. Il Sassuolo, con una prestazione straordinaria, ferma il Milan a San Siro, regalando spettacolo e colpi di scena. Bartesaghi si distingue con una prova memorabile, mentre Laurientie risponde presente, contribuendo a un confronto avvincente tra le due squadre.

Tante emozioni nell’anticipo all’ora di pranzo tra il Milan di Massimiliano Allegri ed il Sassuolo che fa una grandissima partita. In una sfida molto interessante all’ora di pranzo il Milan capolista sbatte contro un ottimo Sassuolo e non va oltre il 2 a 2 in una gara tra mille emozioni ed in bilico fino all’ultimo minuto. Nel finale il Sassuolo sfiora anche l’impresa e alla fine va quasi stretto al club neroverde la rete del pari mancata nel finale. Milan e Sassuolo show, finisce cosi a San Siro. Parte forte il Sassuolo, subito avanti con una bella rete di Kone ma pian piano prende piede Bartesaghi che vive la più bella giornata della sua carriera e corona il match con una straordinaria doppietta. Sportface.it Il Sassuolo ferma il Milan a San Siro: Bartesaghi show, risponde Laurientie - Tante emozioni nell'anticipo all'ora di pranzo tra il Milan di Massimiliano Allegri ed il Sassuolo che fa una grandissima partita. sportface.it

Milan fermato a San Siro! Il Sassuolo sfiora il colpaccio: palo e rigore negato nel finale - Quando il Sassuolo gioca a San Siro, contro il Milan, riesce spesso a esprimere il massimo del proprio potenziale, e anche questa volta la tradizione viene rispettata. tuttonapoli.net

Il Milan si ferma con un’altra neo-promossa: 2-2 col Sassuolo e deve ringraziare il palo. Il Napoli può andare in fuga Dopo Cremonese e Pisa, perde punti anche contro il Sassuolo dell'ottimo Grosso. E alla fine Laurienté colpisce il palo. Se il Napoli vince a Udi - facebook.com facebook

Si ferma Andrea Pinamonti Cosa filtra verso Sassuolo-Milan x.com