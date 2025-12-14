Il sapore dell’accoglienza Open night al ’Brindisi’

L’Open Night all’istituto Remo Brindisi offre un’occasione unica per scoprire l’ambiente scolastico attraverso un’esperienza coinvolgente tra sapori, accoglienza e organizzazione. Una serata dedicata a studenti e genitori che desiderano conoscere da vicino le opportunità offerte dalla scuola, immersi in un’atmosfera di cordialità e professionalità.

Open Night all’istituto Remo Brindisi, una serata di orientamento tra gusto, accoglienza e organizzazione impeccabile. L’iniziativa, pensata per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo, ha registrato una partecipazione numerosa e un clima di entusiasmo diffuso. La serata si è articolata in tre incontri di orientamento svolti in contemporanea, gestiti in modo coordinato e fluido grazie all’attenta organizzazione di collaboratori scolastici, assistenti tecnici, coordinati dalle Prof.sse Silvia Chendi e Maria Francesca Felletti, Funzioni Strumentali per l’orientamento. Ilrestodelcarlino.it

Calabria d'Amare. SoulChef · Write This Down [feat. Nieve]. Da Hami e Pimi @hamiepimi ogni momento ha il suo sapore. È il posto dove la cucina incontra il territorio, dove l’accoglienza è spontanea e ogni piatto nasce da scelte vere. Qui non si viene solo per - facebook.com facebook