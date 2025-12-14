Il Sannio si presenta a Napoli al primo Congresso di ‘Avanti Italia’, il nuovo soggetto politico guidato dal Segretario Enzo Maraio. L’evento segna l’inizio di un progetto nazionale dopo il successo alle recenti elezioni regionali in Campania, dove il movimento ha ottenuto tre consiglieri. Un momento di crescita e consolidamento per il movimento socialista nel panorama politico italiano.

© Anteprima24.it - Il Sannio presente a Napoli al primo Congresso ‘Avanti Italia’

Tempo di lettura: 2 minuti Parte da Napoli il progetto nazionale di Avanti Italia, il nuovo soggetto politico lanciato dal Segretario Nazionale Enzo Maraio, che fa seguito allo straordinario risultato elettorale campano dove il movimento socialista ha eletto ben tre consiglieri regionali. Anche il Sannio presente con una folta delegazione guidata da Luigi Diego Perifano insieme ai due candidati: Angelo Miceli e Maria Teresa Imparato e i Consiglieri Comunali di Castelvenere e San Salvatore Telesino, Mario Moccia e Stefano Avitabile e altri dirigenti del partito sannita. “Lanciamo a Napoli ‘Avanti per l’Italia. Anteprima24.it

Benevento, tredicesime in arrivo: il Sannio primo in Campania - Tempo di tredicesime, un po' di ossigeno per l'economia sannita, sarà possibile fare qualche spesa in più. ilmattino.it

Gli auguri sociali della sede campana dell'Università per la pace. Domenica 14 Dicembre alle ore 10,30 a San Giorgio del Sannio e in diretta streaming al seguente link per chi proprio non potrà essere presente! https://us05web.zoom.us/j/88613303448 - facebook.com facebook