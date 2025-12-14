Il Salento protagonista agli oscar del turismo

Il Salento si distingue come protagonista agli Oscar del turismo, un riconoscimento che valorizza la sua capacità di raccontarsi attraverso storie emozionali. I protagonisti di questa narrazione, veri e propri ambasciatori, contribuiscono a valorizzare questa terra, sottolineandone le peculiarità e l’unicità di un territorio ricco di fascino e tradizione.

Ci sono diversi modi per raccontare un territorio. Uno fra tanti è rappresentato dalla narrazione emozionale che avviene attraverso i suoi protagonisti che, in qualche modo, diventano ambassador di una terra, di un segmento, di una regione. Ed è quello che succede con Vivosa Apulia Resort, realtà. Lecceprima.it Puglia, terzo posto agli Oscar del Cicloturismo: premiata Ciclonica, la ciclovia del Salento Ionico - Ciclonica, la ciclovia del Salento Ionico, è nata nel 2024 da un'idea del giornalista, e cicloesploratore come si può leggere nelle sue biografie, Roberto Guido, e concretamente costruita dalla ... quotidianodipuglia.it Puglia, terzo posto agli Oscar del Cicloturismo: premiata Ciclonica, la ciclovia del Salento Ionico - La Puglia ha trionfato alla decima edizione dei "Green Road Awards" (gli Oscar del Cicloturismo), aggiudicandosi il terzo posto grazie a "Ciclonica", la ciclovia del Salento Ionico, nata nel 2024. quotidianodipuglia.it #buongiorno #Salento!! Ancora un approfondimento con ESCO DI RADIO! Con noi, ARTEFATTA: la protagonista della settimana con il singolo “FreddissiMAlinconia”. h. 10.30 #staytuned Ascoltaci in diretta! CLICCA SU http://bit.ly/2knhx3n - facebook.com facebook © Lecceprima.it - Il Salento protagonista agli oscar del turismo

Intervista Marco Leonardi, attore premio Oscar, uno dei protagonisti film Grande Guerra del Salento

Video Intervista Marco Leonardi, attore premio Oscar, uno dei protagonisti film Grande Guerra del Salento Video Intervista Marco Leonardi, attore premio Oscar, uno dei protagonisti film Grande Guerra del Salento