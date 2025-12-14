Il Salento protagonista agli oscar del turismo
Il Salento si distingue come protagonista agli Oscar del turismo, un riconoscimento che valorizza la sua capacità di raccontarsi attraverso storie emozionali. I protagonisti di questa narrazione, veri e propri ambasciatori, contribuiscono a valorizzare questa terra, sottolineandone le peculiarità e l’unicità di un territorio ricco di fascino e tradizione.
Ci sono diversi modi per raccontare un territorio. Uno fra tanti è rappresentato dalla narrazione emozionale che avviene attraverso i suoi protagonisti che, in qualche modo, diventano ambassador di una terra, di un segmento, di una regione. Ed è quello che succede con Vivosa Apulia Resort, realtà. Lecceprima.it
Puglia, terzo posto agli Oscar del Cicloturismo: premiata Ciclonica, la ciclovia del Salento Ionico - Ciclonica, la ciclovia del Salento Ionico, è nata nel 2024 da un'idea del giornalista, e cicloesploratore come si può leggere nelle sue biografie, Roberto Guido, e concretamente costruita dalla ... quotidianodipuglia.it
Puglia, terzo posto agli Oscar del Cicloturismo: premiata Ciclonica, la ciclovia del Salento Ionico - La Puglia ha trionfato alla decima edizione dei "Green Road Awards" (gli Oscar del Cicloturismo), aggiudicandosi il terzo posto grazie a "Ciclonica", la ciclovia del Salento Ionico, nata nel 2024. quotidianodipuglia.it
#buongiorno #Salento!! Ancora un approfondimento con ESCO DI RADIO! Con noi, ARTEFATTA: la protagonista della settimana con il singolo “FreddissiMAlinconia”. h. 10.30 #staytuned Ascoltaci in diretta! CLICCA SU http://bit.ly/2knhx3n - facebook.com facebook
Intervista Marco Leonardi, attore premio Oscar, uno dei protagonisti film Grande Guerra del Salento