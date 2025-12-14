Il romanzo d’esordio di Manuel De Teffé C’era una volta a Roma in cinquina al Premio Sergio Leone

Il romanzo d’esordio di Manuel De Teffé, “C’era una volta a Roma”, si distingue raggiungendo la cinquina finalista al prestigioso Premio Sergio Leone – Città di Roma. Un’opera che ha catturato l’attenzione per la sua narrazione coinvolgente e originale, confermando il talento emergente dell’autore nel panorama letterario italiano.

– Città di Roma. La serata di premiazione domani, lunedì 15 dicembre 2025 alla libreria Notebook presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma Il romanzo “C’era una volta a Roma”, esordio nella narrativa del regista e sceneggiatore Manuel De Teffé è in cinquina nella sezione Narrativa e Scrittura del Premio Sergio Leone – Città di Roma. La premiazione si terrà domani, lunedì 15 dicembre 2025 a partire dalle ore 17:45 alla libreria Notebook presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma (via Pietro de Coubertin, 30). Romadailynews.it

