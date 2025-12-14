Il Romagna torna a festeggiare in casa | vittoria piena per 41-36 sul Badia
Il Romagna torna a conquistare il successo tra le mura di casa, chiudendo l’anno in modo positivo. Con una prestazione convincente, la squadra si impone sul Rugby Badia per 41-36, regalando ai propri tifosi una vittoria importante e un’ulteriore conferma del proprio valore.
Il Romagna ritrova la vittoria sul campo di casa e chiude l’anno nel migliore dei modi, con un successo pieno per 41-36 sul Rugby Badia. Il Badia si conferma un avversario tenace e dà filo da torcere per tutta la gara ai galletti, bravi a gestire il vantaggio in tutte le fasi di una partita. Cesenatoday.it
E’ qui la festa! Capodanni in Romagna per festeggiare l’arrivo del nuovo anno - Tra costa e borghi, le piazze si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, con dj set, concerti, musica e spettacoli ... lanazione.it
La delegazione varesina torna dalla Romagna con un bel carico di titoli e medaglie. «Un'esperienza importante affrontata con determinazione» LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/ginnastica-in-festa-brillano-gli-atleti-della-varesina-alle-finali-nazio - facebook.com facebook