Il red carpet per i cani di Roma che cercano casa

Una giornata di solidarietà e affetto sotto il cielo di Roma, dedicata ai cani in cerca di adozione. La sfilata, svolta nell’area dell’Eur, ha visto protagonisti ventitré amici a quattro zampe, pronti a trovare una nuova famiglia. Un evento che ha unito passione e speranza, offrendo a questi cani un’occasione per regalare e trovare amore.

Una sfilata speciale sotto il cielo dell'Eur. È quella che ha coinvolto ventitrè cani in cerca di casa. Il red carpet nell'ambito dell'ottava edizione de Il canile va in città, iniziativa del garante per la tutela del benessere degli animali Patrizia Prestipino, nominata dal sindaco Roberto.