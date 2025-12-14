Il rabbino capo di Genova Momigliano dopo l’attentato a Sydney | Sale la marea dell’antisemitismo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rabbino capo di Genova, Momigliano, commenta l'attentato avvenuto a Sydney, evidenziando l'aumento dell'antisemitismo e l'importanza di mantenere la coesione sociale. In un momento di grande dolore, sottolinea la necessità di fare attenzione alle parole e di rimanere uniti per superare questa difficile prova.

il rabbino capo di genova momigliano dopo l8217attentato a sydney sale la marea dell8217antisemitismo

© Ilsecoloxix.it - Il rabbino capo di Genova Momigliano dopo l’attentato a Sydney: “Sale la marea dell’antisemitismo”

“E’ un giorno di grande dolore, siamo preoccupati: è in pericolo la convivenza civile. Occorre fare attenzione alle parole ma il nostro popolo è unito e supererà anche questa prova”. Ilsecoloxix.it

Migranti: rabbino capo di Genova: Indifferenza oggi come 70 anni fa

Video Migranti: rabbino capo di Genova: Indifferenza oggi come 70 anni fa

rabbino capo genova momiglianoIl rabbino capo di Genova Momigliano dopo l’attentato a Sydney: “Sale la marea dell’antisemitismo” - “E’ un giorno di grande dolore, siamo preoccupati: è in pericolo la convivenza civile. ilsecoloxix.it

Genova commemora il rastrellamento degli ebrei genovesi. Il rabbino: “A Gaza una terribile tragedia, non un genocidio” - Genova – La città di Genova si è stretta nella sinagoga di via Bertora in occasione dell’evento “Non c’è futuro senza memoria”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio per commemorare il ... ilsecoloxix.it