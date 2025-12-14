Il rabbino capo di Genova Momigliano dopo l’attentato a Sydney | Sale la marea dell’antisemitismo
Il rabbino capo di Genova, Momigliano, commenta l'attentato avvenuto a Sydney, evidenziando l'aumento dell'antisemitismo e l'importanza di mantenere la coesione sociale. In un momento di grande dolore, sottolinea la necessità di fare attenzione alle parole e di rimanere uniti per superare questa difficile prova.
“E’ un giorno di grande dolore, siamo preoccupati: è in pericolo la convivenza civile. Occorre fare attenzione alle parole ma il nostro popolo è unito e supererà anche questa prova”. Ilsecoloxix.it
