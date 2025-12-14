Il principe saudita è pronto a fare un'offerta per il Barcellona | 10 volte più di Tether alla Juve
In Spagna circolano voci di un’imminente proposta del principe saudita Mohammed bin Salman per acquistare il Barcellona, con una valutazione stimata di 10 miliardi di euro. Questa cifra supera di gran lunga le offerte di altri investitori, evidenziando il forte interesse del sovrano nel club blaugrana.
ASTA JUVE PER COSTRUIRE UN CLUB STELLARE. John Elkann potrebbe vendere parte delle sue azioni della Juventus al principe saudita Bin Salma. Exor, la holding della famiglia Elkann-Agnelli, detiene attualmente il 65% delle azioni bianconere.
