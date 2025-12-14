Il principe Harry dice che la famiglia reale britannica è come Downton Abbey solo con più drammi

Il principe Harry paragona la famiglia reale britannica a Downton Abbey, ma con più drammi. Durante un suo discorso, il duca di Sussex ha anche scherzato sulla vita da espatriato negli Stati Uniti, offrendo uno sguardo ironico e personale sulla sua esperienza e sui contrasti con il passato.

© Vanityfair.it - Il principe Harry dice che la famiglia reale britannica è come Downton Abbey, solo con più drammi

In uno dei suoi discorsi, il duca di Sussex ha anche scherzato sulla sua vita da espatriato negli Stati Uniti. Vanityfair.it

