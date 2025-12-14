Il primo ad arrivare ad Atreju è l’assenteista da record Angelucci Pioggia di selfie per Salvini

La giornata finale di Atreju inizia con l’arrivo di Antonio Angelucci, noto per il suo assenteismo. Alle 10:00, sotto la pioggia, Salvini si presenta a Castel Sant’Angelo tra selfie e attenzioni. Mentre i leader di centrodestra si preparano a partecipare, l’evento si anima con l’attesa e le prime immagini di questa ultima giornata.

Castel Sant’Angelo, ore 10:00. L’ultima giornata di Atreju è in corso. Prima dei leader di centrodestra arriva Antonio Angelucci. Il deputato della Lega nel 2025 non si è mai presentato alla Camera dei Deputati. Dopo essere entrato dall’ingresso riservato alle autorità, gli rivolgiamo domande ma Angelucci resta in silenzio mentre entra nella sala principale dove, poco dopo parleranno dal palco Maurizio Lupi, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Anche il leader di Forza Italia entra dall’ingresso riservato. “Parlo dal palco”. Poco dopo arriva la presidente del Consiglio e presidente di Fratelli d’Italia che firma due autografi, ma evita le domande dei giornalisti. Ilfattoquotidiano.it

