Il prezzo dell’olio Made in Italy scende ancora

Il settore dell’olio d’oliva italiano sta affrontando una diminuzione dei prezzi, influenzata da vari fattori di mercato. Questa flessione riguarda sia le produzioni di alta qualità sia quelle più commerciali, creando preoccupazioni tra produttori e operatori del settore. Di seguito, analizzeremo le cause e le implicazioni di questa situazione in continua evoluzione.

Il mercato dell'olio d'oliva italiano sta attraversando una fase critica. Dopo mesi di tensioni sui mercati internazionali e un alternarsi di rincari e oscillazioni, nella prima settimana di dicembre i prezzi dell'extravergine Made in Italy hanno toccato il livello più basso degli ultimi tre anni. Una caduta verticale che, secondo Coldiretti e Unaprol, è stata accelerata anche dall'arrivo di olio dalla Grecia a prezzi irrisori, intorno ai 4 euro al chilo. Un livello che appare fuori scala rispetto ai costi di produzione italiani. Il prezzo dell'extravergine italiano sotto i 7 euro. Un cambio di rotta nel mercato? Il prezzo dell'olio extravergine di oliva sta calando drasticamente, mentre gli oli vergine e lampante stanno registrando una leggera ripresa. Il mercato sta reagendo nel bel mezzo della stagione del raccolto.