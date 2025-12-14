Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

L'articolo fornisce un'analisi aggiornata sull'andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, con particolare attenzione alle variazioni orarie e alle tendenze recenti. Il prezzo odierno, 14 dicembre 2025, si colloca a 0,1076 €/kWh, offrendo uno sguardo dettagliato sulle dinamiche di mercato.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 14 Dicembre 2025, si attesta a 0,1076 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 13 Dicembre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo è stato di 0,0947 €kWh (ore 15), mentre il massimo ha raggiunto 0,1274 €kWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13:00 e le 15:00, mentre il picco di costo si è registrato nella fascia serale, tra le 19:00 e le 21:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 14122025 0,1076 +0,0000 13122025 0,1076 +0,0080 12122025 0,1154 -0,0015 11122025 0,1169 -0,0030 10122025 0,1191 +0,0021 09122025 0,1150 +0,0092 08122025 0,1057 +0,0041 07122025 0,1036 -0,0040 06122025 0,1080 -0,0232 05122025 0,1312 +0,0016 04122025 0,1296 -0,0154 03122025 0,1450 +0,0116 02122025 0,1337 +0,0017 01122025 0,1320 +0,0220 30112025 0,1100 -0,0043 29112025 0,1143 +0,0051 28112025 0,1213 +0,0078 27112025 0,1205 -0,0268 26112025 0,1473 +0,0071 25112025 0,1401 +0,0073 24112025 0,1328 +0,0024 23112025 0,1328 +0,0236 22112025 0,1093 -0,0076 21112025 0,1171 -0,0179 20112025 0,1341 +0,0057 19112025 0,1284 +0,0081 18112025 0,1204 +0,0089 17112025 0,1117 -0,0051 16112025 0,1169 -0,0049 15112025 0,1218 -0,0027 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Dicembre 2025 0,1193 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1236 Andamento del PUN. Quifinanza.it

