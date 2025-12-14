Il presepe di San Martino a Ulmiano brilla a Roma | la stella di Natale portata in Vaticano
Il presepe di San Martino a Ulmiano conquista Roma con la sua stella di Natale, portata in Vaticano il 13 dicembre in occasione del Giubileo dei Presepisti. La piccola frazione di San Giuliano Terme ha partecipato con oltre 2000 figuranti, sfilando davanti al Papa in un evento che celebra la tradizione natalizia e l’arte presepiale.
