Il presepe di San Martino a Ulmiano brilla a Roma | la stella di Natale portata in Vaticano
Il presepe di San Martino a Ulmiano conquista Roma portando la sua stella di Natale in Vaticano durante il Giubileo dei Presepisti. Sabato 13 dicembre, la frazione di San Giuliano Terme ha sfilato in Piazza San Pietro insieme a oltre 2000 figuranti, rappresentando un momento di grande emozione e tradizione.
Una piccola frazione di San Giuliano Terme conquista il cuore di Roma. Sabato 13 dicembre la stella di Natale di San Martino a Ulmiano è stata portata in Piazza San Pietro, in occasione del Giubileo dei Presepisti, sfilando davanti al Santo Padre insieme ad altri 2000 figuranti in rappresentanza. Pisatoday.it
Presepe meccanico San Martino a Ulmiano
Il presepe meccanico di San Martino a Ulmiano in provincia di Pisa: un capolavoro tra tecnologia e devozione che sfida il tempo - Da oltre settant’anni, il presepe, unico nel suo genere, si impone all’attenzione di grandi e piccini. liquidarte.it
La stella di San Martino illumina San Pietro: la comunità di Ulmiano protagonista del Giubileo dei Presepisti - Sabato 13 dicembre, la stella di Natale di San Martino a Ulmiano è stata portata in ... gonews.it
Umbria, Gubbio, la Via del Presepe nel Quartiere di San Martino. x.com
Un mix di pietre e colori,lungo la via del Presepe a Gubbio,presso il Quartiere di San Martino. - facebook.com facebook