Il Poggibonsi cerca la prima gioia con il Cannara Consonni | Fondamentale l’approccio giusto

Il Poggibonsi si prepara ad affrontare il Cannara nella sfida odierna allo stadio Stefano Lotti, con l’obiettivo di conquistare i primi punti stagionali. Dopo la rifinitura, il tecnico Luigi Consonni ha sottolineato l’importanza di un approccio corretto per ottenere un risultato positivo in questa occasione.

Per il Poggibonsi, in programma oggi allo stadio Stefano Lotti la sfida con il Cannara. Ieri i contenuti del match sono stati illustrati dal tecnico Luigi Consonni (nella foto), intervenuto in sala stampa al termine della rifinitura. A cominciare dalle novità nella rosa, rappresentate, in ordine di apparizione in questi giorni in giallorosso, da Diego Accursi, attaccante, e Bernardo Masini, trequartista. "Elementi che possono fornire un contributo a una formazione che vuole risollevarsi - osserva Consonni - e che si avvale quindi di innesti per tentare la rimonta. Ma tutto il collettivo ovviamente è chiamato in questa fase a fornire una risposta. Sport.quotidiano.net

