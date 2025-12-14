Il più antico partito pro-democrazia di Hong Kong ha approvato il proprio smantellamento

Il Partito Democratico di Hong Kong, storico rappresentante del movimento pro-democrazia nella regione, ha deciso di approvare lo smantellamento ufficiale. Questa decisione segna una svolta significativa nel panorama politico locale, riflettendo le crescenti pressioni e restrizioni imposte dalle autorità cinesi. La fine di questo partito rappresenta un momento cruciale per la lotta per i diritti democratici a Hong Kong.

Il Partito Democratico di Hong Kong, il principale movimento pro-democrazia della regione amministrativa speciale cinese, ha approvato una risoluzione che ufficializza il il proprio smantellamento. 117 membri del direttivo su 121 hanno votato a favore della decisione; gli altri quattro, invece, hanno lasciato la scheda in bianco. L’iter era iniziato dieci mesi fa, sotto le pressioni del governo cinese, sempre più insistenti. Lo scorso febbraio, il presidente del partito, Lo Kin-hei, aveva dichiarato di «aver considerato il contesto politico generale di Hong Kong e tutte le possibilità future». Il lento disgregarsi del Partito Democratico di Hong Kong. Metropolitanmagazine.it

