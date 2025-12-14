Il Pedale Sarzanese piange Bianchi Si è spento il presidente del sodalizio ciclistico

Il mondo del ciclismo sarzanese piange la scomparsa di Carlo Bianchi, storico presidente del Pedale Sarzanese. Figura di grande rilievo e riferimento per decenni, Bianchi si è spento a 77 anni lasciando un’impronta indelebile nella comunità ciclistica locale, anche nell’ultimo anno, nonostante la malattia. La sua memoria resterà viva nel cuore di tutti gli appassionati.

Sarzana, 14 dicembre 2025 – Il Pedale Sarzanese piange la scomparsa di Carlo Bianchi. L’ex presidente della storica società ciclistica sarzanese se ne è andato in punta di piedi qualche giorno fa a 77 anni, ma il suo ricordo rimarrà per sempre scolpito nei cuori di tutto il ciclismo dilettantistico locale, dove Carlo, sebbene nell’ultimo anno si fosse defilato a causa di una malattia, è sempre stata una figura storica e riferimento per generazioni di ciclisti e appassionati della nostra città. Ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del team MTB ‘Il Selvatico’ per quasi 10 anni negli anni Novanta raccogliendo titoli regionali e numerose importanti vittorie. Lanazione.it

