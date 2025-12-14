Il Pd | Di questo piano ne godranno i cittadini di oggi e quelli di domani

Dopo l’approvazione del Piano Urbanistico Generale di Francavilla Fontana, il Partito Democratico esprime soddisfazione, sottolineando i benefici che il nuovo piano porterà sia ai cittadini attuali che alle future generazioni. In questo contesto, Giuseppe Bruno, segretario cittadino del Pd, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per evidenziare l’importanza di questa decisione per lo sviluppo sostenibile della comunità.

In seguito all'approvazione del Pug (Piano urbanistico generale) di Francavilla Fontana, riceviamo e pubblichiamo una nota firmata da Giuseppe Bruno, segretario cittadino del Partito Democratico. Il Pd francavillese, formalmente fuori dalla maggioranza per la crisi seguita alla nomina di due. Brindisireport.it DAL DIRE AL FARE: IL PD ACCUSA L’AMMINISTRAZIONE DI “PRENDERE IN GIRO I CITTADINI” - Nel consiglio comunale sul bilancio a il PD ha sollevato due temi centrali: la nuova caserma dei e il futuro ... reteabruzzo.com

