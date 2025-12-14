Il Partito democratico di Hong Kong si è sciolto

Il Partito democratico di Hong Kong, storico movimento pro-democrazia, ha deciso di sciogliersi dopo oltre trent'anni di attività. Questa decisione rappresenta un importante cambiamento nel panorama politico della regione amministrativa speciale cinese, segnando la fine di un'epoca per il principale partito che ha sostenuto i diritti civili e le libertà democratiche a Hong Kong.

Il Partito democratico di Hong Kong, il più antico movimento pro-democrazia della regione amministrativa speciale cinese, ha votato per il suo scioglimento, segnando la fine di tre decenni di attività politica. La decisione è stata approvata da 117 membri su 121, in seguito alle crescenti pressioni del governo cinese, che negli ultimi anni ne ha progressivamente limitato l’operato. Cinque membri del partito sono in carcere. Il Dp, fondato nel 1994, è stato per anni il principale oppositore del governo locale e un promotore di riforme democratiche, con significativi successi elettorali. Tuttavia, le proteste di massa del 2019 contro il rafforzamento del controllo cinese avevano portato all’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale, che ha criminalizzato molte forme di dissenso. Lettera43.it

