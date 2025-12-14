Il Parco Archeologico di Tindari lancia la rassegna natalizia Auspicium

Il Parco Archeologico di Tindari presenta la rassegna natalizia “Auspicium”, un evento che celebra i temi di passaggio, rinascita e trasformazione. Il concept centrale, “La Porta”, simboleggia un varco tra passato e futuro, offrendo ai visitatori un percorso di riflessione e rinascita durante il periodo natalizio.

Simbolo di passaggio, di catarsi, di trasformazioni positive. È la Porta il concept scelto quest'anno dalla direzione artistica del Parco Archeologico di Tindari, diretto dall'arch. Giuseppe Natoli, per dare forma e voce all'edizione 2025 della rassegna natalizia. Il titolo della kermesse.

