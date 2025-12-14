Il Paradiso delle Signore variazioni di palinsesto Rai 1 | cosa cambia la settimana di Natale

Durante la settimana di Natale, il palinsesto di Rai 1 subisce variazioni, influenzando anche la programmazione de Il Paradiso delle Signore. La storica soap subirà delle interruzioni, adattando la sua programmazione alle festività. Ecco cosa cambia e come si modificheranno gli orari e le puntate durante questo periodo speciale.

A Natale il palinsesto di Rai 1 cambia sempre un po’ e infatti anche Il Paradiso delle Signore si ferma. Se lo segui ogni giorno, la cosa da sapere è semplice: nella settimana dal 22 al 26 dicembre 2025 ci saranno tre giorni senza puntate inedite, proprio tra Vigilia, Natale e Santo Stefano. Qui sotto . Sbircialanotizia.it Il Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025 - Daily 8, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025. tvserial.it

Il Paradiso 10, cambio palinsesto su Rai 1: la soap sospesa al pomeriggio dal 24 al 26/12 - La Rai ha scelto di trasmettere i nuovi episodi in prima visione assoluta solo nelle giornate del 22 e 23 dicembre, nel consueto slot orario che va dalle 16:10 alle 17:00, dove la soap sta registrando ... it.blastingnews.com

