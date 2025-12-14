Il Papa nel Giubileo dei detenuti | Sulle carceri c' è ancora tanto da fare
Durante il Giubileo dei detenuti, il Papa ha sottolineato le sfide ancora presenti nelle carceri. A Roma, sono arrivati in 6.000 provenienti da oltre 90 Paesi, tra detenuti, familiari, operatori sociali e agenti di polizia penitenziaria, evidenziando l’importanza di un impegno continuo per migliorare le condizioni e le politiche penitenziarie.
Sono arrivati in 6.000 da oltre 90 Paesi del mondo, carcerati con i loro familiari, operatori sociali e agenti di polizia penitenziaria. Si conclude in Vaticano il Giubileo dei detenuti con una messa di papa Leone. Protagonisti assoluti sono loro, uomini e donne che hanno ceduto al male e che vivono adesso un percorso di speranza, in cerca della luce in fondo al tunnel. "Il carcere è un ambiente difficile ma non bisogna scoraggiarsi", dice il pontefice nell'omelia e rinnova l'appello fatto un anno fa da papa Francesco agli Stati perché in occasione dell'Anno santo possano esserci forme di amnistie e indulto. Tgcom24.mediaset.it
