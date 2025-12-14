Il pantalone gessato di Belen è il capo chic che cercavamo per l’inverno

Il pantalone gessato di Belen rappresenta il must-have per un look invernale elegante e raffinato. Versatile e senza tempo, questo capo si presta a molteplici abbinamenti, dal look formale a quello più casual, offrendo stile e classe in ogni occasione.

I pantaloni gessati sono un capo ultra-chic: si possono abbinare a una camicia e a un maglione, magari aggiungendo un paio di scarpe eleganti. Oppure si possono sfoggiare con delle sneakers cool e felpa, per renderli più sportivi. Ma una cosa è certa: con un capo così versatile e alla moda non si sbaglia mai. E si ottiene un effetto eleganza che è l’ideale per le occasioni più speciali. Quindi se li abbiamo è il momento di tirarli fuori dall’armadio per sfoggiarli da mattina a sera. Proprio come ha fatto Belen che in un post Instagram ci ha mostrato l’accoppiata perfetta: maglioncino a girocollo e pantalone. Dilei.it

Per questo look raffinato e ricercato giochiamo con i toni dei grigi e dei verdi . Dettagli : -lupetto in lana @kangra -cardigan caratterizzato da due tasche @kangra_official -pantalone gessato con pinces @myths_official -giacca in panno di lana @herno A compl - facebook.com facebook